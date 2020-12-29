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Посвященные Достоевскому и Фету выставки откроются в Москве в 2021 году
Фото: Олег Фочкин, «Вечерняя Москва»

Посвященные Достоевскому и Фету выставки откроются в Москве в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Трубниковский переулок, 17с1 Карта всех событий

Выставки, которые будут посвящены писателям Федору Достоевскому, Леониду Андрееву и поэту Афанасию Фету, откроют в Государственном музее истории российской литературы имени Даля в 2021 году. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил директор учреждения Дмитрий Бак.

По его словам, в предстоящем году музей отметит свое 100-летие. Выставки пройдут на Зубовском бульваре.

— Одна из них будет посвящена 200-летию Достоевского, она будет называться «Федор Достоевский. Сильные впечатления» и займет два экспозиционных этажа. Другая выставка представит во всей полноте историю и современность развития нашего музея, — цитирует директора учреждения РИА Новости.

Бак также отметил, что две выставки пройдут в экспозиционном пространстве музея, который находится в Трубниковском переулке. Выставка, посвященная писателю Леониду Андрееву, будет называться «Три Андреева. К 150-летнему юбилею».

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