Глава Минкульта объяснила, от чего зависит открытие столичных музеев в новогодние праздники

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Открытие музеев Москвы в новогодние праздники будет зависеть от решения местных властей, опирающихся на эпидемиологическую ситуацию в регионе. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, решения будут приниматься исключительно местными властями. Минкульт будет лишь оперативно реагировать на такие предложения и запреты, объясняя, насколько важно соблюдать сейчас все необходимые предписания.

— Эти решения принимаются главами регионов, а они, в свою очередь, исходят из санитарно-эпидемиологической обстановки на местах, — приводит РИА Новости слова Любимовой.

Напомним, в связи с мерами профилактики COVID-19 в столице до 15 января 2021 года музеи закрыты для посещения. Все выставки, мастер-классы и лекции на базе музеев можно смотреть только в онлайн-формате.

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