Столичные власти рассказали о работе развлекательных заведений в новогоднюю ночь
Развлекательные заведения в Москве будут работать до 23:00 в новогоднюю ночь. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил первый замруководителя аппарата мэра города, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Он уточнил, что рестораны с 31 декабря по 15 января будут работать по такому же графику.
— Если это конкретная площадка, то там уже несколько другие требования и в обязательном порядке количество посетителей — не более 25 процентов от вместимости зала, — сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».
Также стало известно, что прогулки по городу в праздник разрешаются. Организованных массовых мероприятий, концертов и фестивалей не будет.
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