Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичные власти рассказали о работе развлекательных заведений в новогоднюю ночь
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные власти рассказали о работе развлекательных заведений в новогоднюю ночь

Юлия Ямпольская

Город

Развлекательные заведения в Москве будут работать до 23:00 в новогоднюю ночь. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил первый замруководителя аппарата мэра города, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он уточнил, что рестораны с 31 декабря по 15 января будут работать по такому же графику.

— Если это конкретная площадка, то там уже несколько другие требования и в обязательном порядке количество посетителей — не более 25 процентов от вместимости зала, — сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Также стало известно, что прогулки по городу в праздник разрешаются. Организованных массовых мероприятий, концертов и фестивалей не будет.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, как безопасно встретить Новый год и Рождество.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Последствия корпоративов»: иммунолог предрек всплеск заболеваемости коронавирусом в январе

заведениеМоскваНовый год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Все мнения
О проекте