Столичные власти рассказали о работе развлекательных заведений в новогоднюю ночь

/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Развлекательные заведения в Москве будут работать до 23:00 в новогоднюю ночь. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил первый замруководителя аппарата мэра города, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он уточнил, что рестораны с 31 декабря по 15 января будут работать по такому же графику.

— Если это конкретная площадка, то там уже несколько другие требования и в обязательном порядке количество посетителей — не более 25 процентов от вместимости зала, — сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Также стало известно, что прогулки по городу в праздник разрешаются. Организованных массовых мероприятий, концертов и фестивалей не будет.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, как безопасно встретить Новый год и Рождество.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Последствия корпоративов»: иммунолог предрек всплеск заболеваемости коронавирусом в январе