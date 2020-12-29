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Блогер-миллионник назвала главное условие для начинающего инвестора
Фото: instagram.com/ksenia_finance

Блогер-миллионник назвала главное условие для начинающего инвестора

Виктория Федотова

Финансы

Блогер-миллионник Ксения Падерина назвала главное правило для того, чтобы начать инвестировать. По ее словам, для начала нужно закрыть все долги по кредиткам и понимать, что сразу много денег на инвестиции у среднестатистического человека не будет.

— Мы же понимаем, что миллион, два не свалятся внезапно. Тут тысячу отложил, тут две. Основное правило — инвестируйте свободные деньги. Расплатитесь с долгами, когда появятся свободные деньги можно инвестировать. Купив одну облигацию, которая стоит тысячу рублей, вы уже можете сказать, что вы инвестор, — пояснила Падерина.

Облигации приносят небольшой доход, суть в том, чтобы планомерно вырабатывать привычку откладывать деньги с каждой зарплаты на инвестиции.

— В перспективе 10 лет получаются красивые цифры. Например, у вас была тысяча рублей, вы получили доход сто рублей. Потом эти проценты прирастают новыми процентами. Это работает в перспективе длинного времени, — отметила эксперт.

Интервью опубликовано на YouTube.

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