СМИ: Полиция взломала дверь в квартиру Бари Алибасова для оказания помощи

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В квартиру продюсера Бари Алибасова была вызвана полиция. Силовикам не открыли дверь, поэтому они приняли решение вскрыть ее. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В свою очередь источник в правоохранительных органах подтвердил «Вечерней Москве», что в квартиру Алибасова вызывали полицию и медиков.

Отмечается, что врачи скорой помощи не обнаружили у продюсера проблем со здоровьем или опьянения, о которых сообщили в СМИ. Полиция также не нашла причин для вмешательств.

Ранее сообщалось, что Алибасов в разговоре с адвокатом Сергеем Жориным признался, что устал жить.

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