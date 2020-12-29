Завершено строительство перехода над Савелкинским проездом в Зеленограде

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Зеленоград, Савёлкинский проезд Карта всех событий

В Зеленограде достроили надземный пешеходный переход у здания префектуры. Об этом председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко сообщил во вторник, 29 декабря.

— По результатам итоговой проверки на построенное сооружение выдано заключение о его соответствии требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, — приводятся слова главы ведомства на официальном портале мэра столицы.

Речь идет о переходе, который находится над Савелкинским проездом в том месте, где он примыкает к Центральному проспекту. Там стоят не только жилые дома, но и префектура округа.

С однопролетного моста теперь можно спуститься на лифте или по лестнице, которые сделаны в виде башни. Со стороны дома № 36, также известного как дом-«флейта», граждане будут спускаться по уклону.

Этим переходом, как и всеми остальными, могут безопасно пользоваться маломобильные горожане, уточняют власти.

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