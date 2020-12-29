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МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и гололедице во вторник
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и гололедице во вторник

Кирилл Николаев

Город

Жителей столицы предупредили об усилении ветра и гололедице во вторник, 29 декабря. Об этом сообщили на сайте МЧС России по Москве.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие один–два часа и до конца суток в городе ожидается гололед. Также возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям столицы посоветовали обходить шаткие конструкции и не парковать автомобили вблизи деревьев.

Ранее стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до 31 декабря

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