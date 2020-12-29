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«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен до 31 декабря
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен до 31 декабря

Татьяна Плотникова

Город

Гидрометцентр России продлил срок действия «желтого» уровня погодной опасности в столичном регионе из-за сложных метеоусловий.

Ранее стало известно, что 29 декабря в Москве и Подмосковье местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, а также гололедица. В связи с этим был введен «желтый» уровень погодной опасности до 29 декабря и 30 декабря соответственно.

Согласно обновленной прогностической карте на официальном сайте Гидрометцентра, предупреждение из-за ветра будет действовать до 9:00 30 декабря, а из-за гололедицы — до 21:00 31 декабря.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в первые три дня новогодних каникул в Москве ожидается около нуля и осадки в разной фазе.

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сильный ветергололедица«Желтый» уровень погодной опасности
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