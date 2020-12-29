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Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве из-за ссоры в чате в Волгограде
Фото: АГН «Москва»

Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве из-за ссоры в чате в Волгограде

Юлия Ямпольская

Происшествия

Прокуратура направила в суд материалы дела об убийстве из-за ссоры в родительском чате в Волгограде. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Уточняется, что обвинительное заключение утвердили в отношении 31-летнего волгоградца, его 33-летней сестры и ее 32-летнего мужа. Уголовное дело направили в районный суд Волгограда, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. Отмечалось, что между мужчинами произошел конфликт. Согласно одной из версий, сестра попросила брата разобраться с мужчиной, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Избитый из-за ссоры волгоградец скончался 1 ноября в реанимации, не приходя в сознание.

Подозреваемого в нападении на мужчину арестовали на два месяца. 2 ноября в региональном управлении СК РФ сообщили, что дело переквалифицируют на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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