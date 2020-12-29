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Тренеры Онопко и Овчинников покинули футбольный клуб ЦСКА
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Тренеры Онопко и Овчинников покинули футбольный клуб ЦСКА

Кирилл Николаев

Спорт

Виктор Онопко и Сергей Овчинников покинули тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили на сайте московской команды.

Отмечается, что специалисты ушли из клуба в связи с истечением срока контрактов. ЦСКА поблагодарил Онопко и Овчинникова за плодотворную работу.

Онопко работал в клубе больше 11 лет, а Овчинников — с 2014 года. ЦСКА пока не сообщил, кто заменит ушедших специалистов.

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