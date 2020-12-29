Сергей Собянин рассказал об акции «Добрая елка»
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 29 декабря, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал об акции «Добрая елка».
По его словам, в рамках мероприятия ребята из Молодежного совета Департамента труда и соцзащиты Москвы навещают детей, которые находятся в стационарах. Они дарят юным пациентам подарки, устраивают представление и поздравляют их с наступающим Новым годом. Все артисты соблюдают санитарные нормы. Они сдают тест на коронавирус и обрабатывают реквизит.
Сергей Собянин пожелал всем пациентам, которые находятся в детских стационарах, поскорее выздороветь.
— Желаю всем поскорее поправиться! — написал мэр Москвы.
Ранее Сергей Собянин поблагодарил сотрудников городских служб за работу в 2020 году.
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