Сергей Собянин рассказал об акции «Добрая елка»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 29 декабря, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал об акции «Добрая елка».

По его словам, в рамках мероприятия ребята из Молодежного совета Департамента труда и соцзащиты Москвы навещают детей, которые находятся в стационарах. Они дарят юным пациентам подарки, устраивают представление и поздравляют их с наступающим Новым годом. Все артисты соблюдают санитарные нормы. Они сдают тест на коронавирус и обрабатывают реквизит.

Сергей Собянин пожелал всем пациентам, которые находятся в детских стационарах, поскорее выздороветь.

— Желаю всем поскорее поправиться! — написал мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил сотрудников городских служб за работу в 2020 году.

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