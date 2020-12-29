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Бари Алибасова госпитализировали с тяжелыми травмами
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Бари Алибасова госпитализировали с тяжелыми травмами

Ксения Монахова

Звезды

Российского продюсера Бари Алибасова госпитализировали в столичную больницу с тяжелыми травмами. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил его директор Вадим Горжанкин.

Он рассказал, что у продюсера зафиксировали сильнейшие ушибы ног, а также есть подозрение на перелом ребер и сотрясение головного мозга.

По словам Горжанкина, Алибасов не может есть и пить воду. С чем это связано, специалисты пока не выяснили. Директор предполагает, что это могут быть либо последствия «Крота», либо результат падения продюсера.

— Как заявил сам Алибасов, он очень сильно упал с лестницы. Но эта версия пока не подтверждена, потому что продюсер сейчас плохо себя чувствует. Нельзя сказать, что Бари Каримович находится в ясном сознании, поэтому он не может четко сказать, как упал с лестницы и с какой именно, учитывая, что в доме он всегда ездит на лифте и не ходит пешком. Детали произошедшего уточняются, — цитирует слова Вадима Горжанкина Пятый канал.

Отмечается, что сын Алибасова вызвал сотрудников частного охранного предприятия. На данный момент они находятся в квартире продюсера. Сын Бари утверждает, что на отца могло быть совершено покушение. Он считает, что Алибасова могли избить или сбросить с лестницы.

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