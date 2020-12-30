Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную шубу

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Выбор мехового изделия требует внимания и тщательности. В Роспотребнадзоре рассказали, на что следует обратить внимание, чтобы совершить удачную покупку.

Приобретать изделия из меха лучше в местах организованной торговли, у проверенных производителей и продавцов, репутация которых подтверждена на практике. Стоит отдать предпочтение торговым точкам, в которых меховые изделия сгруппированы по видам, моделям, размерам и росту, а также отдельно для мужчин, женщин и детей. Кроме того, в торговом зале должно быть просторное место для примерки.

Изделия из натурального меха должны быть снабжены контрольным (идентификационным) знаком. Это бланк строгой отчетности, на микросхеме которого содержится уникальный номер, присваиваемый изделию в процессе маркировки. У отечественных товаров знак зеленого цвета, у импортных — красный.

Однако для одежды с меховыми элементами, рукавиц, перчаток, митенок (перчаток без пальцев) с натуральным мехом, головных уборов, спортивной одежды, обуви с натуральным мехом наличие такого знака не обязательно.

Кроме того, на меховых товарах должны быть маркировка. Ее наносят на изделие, этикетку, товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции с указанием наименования продукции, страны – изготовителя, наименования изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица и его юридического адреса, даты изготовления, размера, состава сырья, вида меха и вида его обработки, символов по уходу за изделием.

Внимательно рассмотрите мех и оцените его густоту. Изделие должно быть изготовлено из блестящего и густого меха, шкурка отличается мягкостью и эластичностью, при сжатии или сминании мех быстро восстанавливает первоначальную форму. Хорошее изделие из меха при встряхивании не будет «хрустеть». Волоски меха прочно держатся, не отделяются, если слегка ущипнуть шкурку.

Важно обратить внимание на швы, у качественного изделия они практически не прощупываются, аккуратно прошиты, не имеют следов склейки.

Мех не должен обладать резким, неприятным запахом, но легкий специфический запах, присущий изделиям из кожи, допустим.

Покупатель имеет право вернуть или обменять изделие, если оно не было в носке, сохранило товарный вид и ярлыки, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

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