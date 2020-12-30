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Столичных водителей предупредили о затруднениях на дорогах в преддверии праздника
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичных водителей предупредили о затруднениях на дорогах в преддверии праздника

Юлия Ямпольская

Транспорт

В преддверии Нового года обстановка на дороге в Москве будет непростой. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что движение будет затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и Шоссе Энтузиастов. Водителей призвали быть внимательными на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее сообщалось, что движение в сторону Можайского шоссе затруднено из-за наезда грузового автомобиля в ограждение.

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