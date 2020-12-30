Власти Крыма назвали условия для строительства горнолыжного курорта

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У Крыма есть возможность построить горнолыжный курорт. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в среду, 30 декабря.

По его словам, для осуществления проекта нужно преодолеть ряд инфраструктурных ограничений. Так, организации «Инжзащита» и «Российская федерация горнолыжного спорта» сделали экспертные заключения на этот счет. Эти организации принимали участие в строительстве курортом в Краснодарском крае.

— В Крыму есть возможность открытия горнолыжного курорта, — подчеркнул Волченко.

Он отметил, что регион вполне может держать открытым горнолыжный курорт круглый год, передает ФАН.

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