Минпросвещения: Менее 50 российских школ закрыты на карантин из-за коронавируса

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В России менее 50 школ находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Минпросвещения России «Большая перемена РФ» в среду, 30 декабря.

— Всего в 48 школах в 16 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией, — уточнили в сообщении.

В Минпросвещении отметили, что число находящихся на карантине школ составляет 0,12 процента от общего количества российских школ. Среди отдельных классов на карантине находится 0,61 процента.

В пресс-службе министерства добавили, что за минувшие сутки на карантин ушли две школы, вышли из карантина 18 учебных учреждений.

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