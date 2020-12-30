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Более 90,2 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото:Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 90,2 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Более 90,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за все время пандемии. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 30 декабря.

Уточняется, что за минувшие сутки на территории России было сделано 395 тысяч тестов.

В стране под наблюдением медиков находятся 663 398 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 80,15 миллиона

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