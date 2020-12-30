Дептранс напомнил график работы столичного транспорта в Новый год и Рождество

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Столичный департамент транспорта напомнил о том, как будет работать общественный транспорт в Новый год и Рождество. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что проезд на метро и МЦК будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Наземный транспорт будет работать так же. Полный список маршрутов можно посмотреть на сайте Мосгортранса.

В свою очередь МЦД проработает до 2:30 ночи 1 января.

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