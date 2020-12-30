«Зачем клятвы на алтаре»: Муцениеце рассказала об измене Прилучного

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Актриса Агата Муцениеце рассказала, что не терпит супружеской измены. Звезда не любит распространяться о своих отношениях, но в недавнем интервью поделилась мыслями о мужских изменах, намекнув на бывшего возлюбленного.

— Не понимаю, зачем тогда все клятвы на алтаре, если априори понимаешь, что такого не будет. Для меня это самое обидное. Ты бы мне сказал, я бы с Богом отпустила. А сам факт обмана меня раздражает… Лучше быть честным, — поделилась Муцениеце.

Артистка добавила, что за девять лет брака она ни разу не изменила Прилучному, а современные мужчины «безбожно» предают своих жен. По ее мнению, если у мужчины появляется желание изменить, то лучше сразу сообщить об этом жене. Проблему можно решить на месте, не доводя ситуацию до предательства и обмана, считает звезда.

Муцениеце отметила, готова начать новые отношения, но теперь будет осторожнее общаться с мужчинами.

— Я жду любовь. Не потеряла в нее веру — это точно. Я не знаю, что это такое. К 30 годам я пришла к тому, что не знаю, что такое любовь. Из-за того, что у меня в жизни произошло такое разочарование, я сейчас не понимаю. Мне казалось, что это любовь…была, — приводит Starhit слова артистки.

Напомним, Павел Прилучный развелся с супругой весной 2020 года. Они были в браке около восьми лет, за это время у них родились сын Тимофей и дочь Мия. СМИ утверждали, что незадолго до размолвки актер якобы был уличен в физической агрессии по отношению к Муцениеце.

Прилучному после развода начали приписывать роман с актрисой Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментировала личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей.

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