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Капитальный ремонт завершили в Центре долечивания и реабилитации детей в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Капитальный ремонт завершили в Центре долечивания и реабилитации детей в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Богатырский Мост, 17к1 Карта всех событий

Капитальный ремонт закончили в столичном Центре долечивания и реабилитации детей. Там будут проходить лечение дети, которые перенесли онкологические и неврологические заболевания, а также операции по удалению и протезированию конечностей. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил заместитель главы столичного департамента здравоохранения Алексей Паламарчук.

По его словам, учреждение является филиалом Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого.

В течение последних лет в корпусе проходил капитальный ремонт. Эксперты выполнили комплекс общестроительных работ, отремонтировали входную группу, кровлю, фасад и технический этаж. В палаты специалисты провели трубопроводы медицинских газов.

На первом этаже здания расположили кабинеты медиков, а также пищеблок со столовой. Второй и третий этаж заняли палатные отделения и кабинеты врачей.

В центре также будут проходить лечение дети со злокачественными новообразованиями опорно-двигательного аппарата после эндопротезирования крупных суставов, лечения опухолей внутренних органов, центральной нервной системы, головы и шеи, а также ребята, которые перенесли экзартикуляцию и ампутацию конечностей с последующим протезированием.

Центр располагается по адресу улица Богатырский мост, дом 17, корпус 1.

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