Фото: «Вечерняя Москва»

Жителям Московской области рассказали, как вызвать врача на дом. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Telegram-канал Мособлштаба.

Уточняется, что вызвать специалиста можно через мобильное приложение «112». Для этого необходимо скачать его и ввести номер медицинского полиса, выбрать поликлинику, а также указать контактные данные и адрес.

Статус заявки можно отслеживать в истории вызовов.

Ранее жителям столицы рассказали об усовершенствовании мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

Читайте также: Виджеты и быстрая навигация появились в мобильном приложении «Моя Москва»