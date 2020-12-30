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Жителям Московской области рассказали, как вызвать врача на дом
Фото: «Вечерняя Москва»

Жителям Московской области рассказали, как вызвать врача на дом

Юлия Ямпольская

Здоровье

Жителям Московской области рассказали, как вызвать врача на дом. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Telegram-канал Мособлштаба.

Уточняется, что вызвать специалиста можно через мобильное приложение «112». Для этого необходимо скачать его и ввести номер медицинского полиса, выбрать поликлинику, а также указать контактные данные и адрес.

Статус заявки можно отслеживать в истории вызовов.

Ранее жителям столицы рассказали об усовершенствовании мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

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