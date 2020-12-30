Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Праздничная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в Москве всю новогоднюю ночь. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 30 декабря.

— Архитектурно-художественная подсветка зданий включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, — отметил заммэра.

Также по его словам, в час ночи выключается подсветка в вестибюлях станций метро, а в три часа ночи — мосты в центральной части города.

— Но в новогоднюю ночь будет сделано исключение и вся подсветка будет работать до утра, — уточнил Петр Бирюков.

Кроме того, он сообщил, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем. Он пояснил, что красивое и яркое освещение — залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы.

Петр Бирюков напомнил о том, что, согласно международному рейтингу, Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Он добавил, что в городской подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и при этом дают более яркий свет.

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