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Что будет работать 31 декабря в Москве: подробный гид
Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Что будет работать 31 декабря в Москве: подробный гид

Наталия Белова

Город

31 декабря столица будет работать с условием ограничений из-за коронавируса, но это не повод не радоваться наступающему Новому году. «Вечерняя Москва» выяснила, как можно провести последний день 2020-го.

РЕСТОРАНЫ

До 15 января рестораны, кафе, а также любые другие развлекательные заведения вроде боулингов и клубов должны закрываться ровно в 23.00 и, к сожалению, в честь Нового года ограничение снимать никто не собирается. Запрещено также и проведение массовых мероприятий, таких, как корпоративы, так что погулять на широкую ногу в большой компании точно не получится. Зато никто не запрещает заглянуть в уютное заведение и выпить по бокалу глинтвейна вместе с любимым человеком. Если же для вас приоритетна не атмосфера, а вкусная еда, никаких проблем точно не будет — ограничений на доставку и блюда на вынос нет.

Что будет работать 31 декабря в Москве: подробный гидФото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

КАТКИ

Ночных катаний в этом году тоже не будет — большинство катков закроется в 22 часа. Билеты на последние сеансы десятилетия можно будет приобрести только онлайн — это сделано для того, чтобы не допустить скопления людей на площадках, на бесплатные катки будут запускать в порядке живой очереди.

Главная площадка города, ГУМ-каток в самом сердце Москвы, закроется в 17.30, а вот на самом большом катке города, в ВДНХ, можно будет покататься подольше — последний сеанс года там завершится в 22.00, так у горожан появится возможность и насладиться самым зимним и праздничным видом спорта, и успеть домой к бою курантов.

Что будет работать 31 декабря в Москве: подробный гидФото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

ТРАНСПОРТ

Если вы всю жизнь мечтали встретить Новый год в метро, то вот ваш звездный час — столичная подземка и МЦК будут работать всю ночь, да еще и бесплатно. Благодаря этому после боя курантов москвичи могут отправиться на прогулку по ночной праздничной Москве, погулять по центру без толпы и машин — массовые мероприятия в этом году проводить не будут, так что большого скопления людей ждать не стоит.

Другая приятная новость в том, что всегда такие дорогие парковки в центре, с 1 по 9 января будут работать бесплатно — отличный повод покататься по Москве. Исключение составят только парковки со шлагбаумом.

Что будет работать 31 декабря в Москве: подробный гидФото: Александр Авилов / АГН «Москва»

ПАРКИ ОНЛАЙН

В непростой период пандемии многим не хочется покидать квартиру даже в канун Нового года, и это понятно и нормально. Зарядиться праздничным настроением можно будет и онлайн — об этом позаботились столичные парки. К примеру, Бабушкинский парк 31 декабря проведет на своих страницах в соцсетях мастер-класс по созданию елочных украшений с помощью лоскутов тканей.

Парк Северное Тушино будет учить своих подписчиков мастерству создания новогоднего быка из пряжи, картона и джута.

Парк Фили на своих страницах в соцсетях проведет собственный новогодний огонек с участием различных музыкантов. Вести мероприятие будут, разумеется, Дед Мороз и Снегурочка.

Что будет работать 31 декабря в Москве: подробный гидФото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

НОВОГОДНИЙ ГУМ

Главный магазин страны — идеальное место для новогодних фотосессий, а еще прогулка по нему — отличный способ зарядиться праздничным настроением. Ежегодно в ГУМе проходит настоящая мини-выставка елочек, украшенных в разных стилях. В этот раз ровно 80 искусственных деревьев создали настоящий новогодний лес в рядах магазина.

А еще, если вы не успели купить подарок родным, подобрать лучший сюрприз помогут эльфы на праздничной ярмарке года.

Что будет работать 31 декабря в Москве: подробный гидФото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

САЛЮТ

Праздничный салют — главное событие ночь с 31 на 1, отмеряющее начало нового года. Главный фейерверк города традиционно запускают вблизи Красной площади, над Большим Москворецким мостом. Действо начнется ровно в 00.00 и продлится до 00.05. Если пропустили — ничего страшного, в 1.00, когда Новый год наступит уже на всей территории страны, салюты будут запускать во всех округах города на разных площадках, так что торжественные залпы до вас точно долетят.

Что будет работать 31 декабря в Москве: подробный гидФото: «Вечерняя Москва»

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