Что будет работать 31 декабря в Москве: подробный гид

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

31 декабря столица будет работать с условием ограничений из-за коронавируса, но это не повод не радоваться наступающему Новому году. «Вечерняя Москва» выяснила, как можно провести последний день 2020-го.

РЕСТОРАНЫ

До 15 января рестораны, кафе, а также любые другие развлекательные заведения вроде боулингов и клубов должны закрываться ровно в 23.00 и, к сожалению, в честь Нового года ограничение снимать никто не собирается. Запрещено также и проведение массовых мероприятий, таких, как корпоративы, так что погулять на широкую ногу в большой компании точно не получится. Зато никто не запрещает заглянуть в уютное заведение и выпить по бокалу глинтвейна вместе с любимым человеком. Если же для вас приоритетна не атмосфера, а вкусная еда, никаких проблем точно не будет — ограничений на доставку и блюда на вынос нет.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

КАТКИ

Ночных катаний в этом году тоже не будет — большинство катков закроется в 22 часа. Билеты на последние сеансы десятилетия можно будет приобрести только онлайн — это сделано для того, чтобы не допустить скопления людей на площадках, на бесплатные катки будут запускать в порядке живой очереди.

Главная площадка города, ГУМ-каток в самом сердце Москвы, закроется в 17.30, а вот на самом большом катке города, в ВДНХ, можно будет покататься подольше — последний сеанс года там завершится в 22.00, так у горожан появится возможность и насладиться самым зимним и праздничным видом спорта, и успеть домой к бою курантов.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

ТРАНСПОРТ

Если вы всю жизнь мечтали встретить Новый год в метро, то вот ваш звездный час — столичная подземка и МЦК будут работать всю ночь, да еще и бесплатно. Благодаря этому после боя курантов москвичи могут отправиться на прогулку по ночной праздничной Москве, погулять по центру без толпы и машин — массовые мероприятия в этом году проводить не будут, так что большого скопления людей ждать не стоит.

Другая приятная новость в том, что всегда такие дорогие парковки в центре, с 1 по 9 января будут работать бесплатно — отличный повод покататься по Москве. Исключение составят только парковки со шлагбаумом.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

ПАРКИ ОНЛАЙН

В непростой период пандемии многим не хочется покидать квартиру даже в канун Нового года, и это понятно и нормально. Зарядиться праздничным настроением можно будет и онлайн — об этом позаботились столичные парки. К примеру, Бабушкинский парк 31 декабря проведет на своих страницах в соцсетях мастер-класс по созданию елочных украшений с помощью лоскутов тканей.

Парк Северное Тушино будет учить своих подписчиков мастерству создания новогоднего быка из пряжи, картона и джута.

Парк Фили на своих страницах в соцсетях проведет собственный новогодний огонек с участием различных музыкантов. Вести мероприятие будут, разумеется, Дед Мороз и Снегурочка.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

НОВОГОДНИЙ ГУМ

Главный магазин страны — идеальное место для новогодних фотосессий, а еще прогулка по нему — отличный способ зарядиться праздничным настроением. Ежегодно в ГУМе проходит настоящая мини-выставка елочек, украшенных в разных стилях. В этот раз ровно 80 искусственных деревьев создали настоящий новогодний лес в рядах магазина.

А еще, если вы не успели купить подарок родным, подобрать лучший сюрприз помогут эльфы на праздничной ярмарке года.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

САЛЮТ

Праздничный салют — главное событие ночь с 31 на 1, отмеряющее начало нового года. Главный фейерверк города традиционно запускают вблизи Красной площади, над Большим Москворецким мостом. Действо начнется ровно в 00.00 и продлится до 00.05. Если пропустили — ничего страшного, в 1.00, когда Новый год наступит уже на всей территории страны, салюты будут запускать во всех округах города на разных площадках, так что торжественные залпы до вас точно долетят.

Фото: «Вечерняя Москва»

Читайте также: Новые налоги и женские профессии: что изменится в жизни россиян с 1 января