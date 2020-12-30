Сергей Жуков рассказал, чего ему не хватает для идеального новогоднего настроения

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Солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков настраивается на Новый год. Об этом он поговорил со своими подписчиками в соцсетях.

В социальных сетях он поинтересовался у фанатов, как бы они оценили свою готовность к праздникам по десятибалльной шкале. Ответы пришли самые разные: у одних настрой на троечку, у других — на 9,5 и другие баллы.

— У меня — твердая 8, — заявил певец.

Он добавил, что до десятки ему не хватает «ложечки оливье» и вручения подарков любимым.

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