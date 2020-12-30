Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Жуков рассказал, чего ему не хватает для идеального новогоднего настроения
Фото: youtube.com / Россия 1

Сергей Жуков рассказал, чего ему не хватает для идеального новогоднего настроения

Ростислав Зубков

Звезды

Солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков настраивается на Новый год. Об этом он поговорил со своими подписчиками в соцсетях.

В социальных сетях он поинтересовался у фанатов, как бы они оценили свою готовность к праздникам по десятибалльной шкале. Ответы пришли самые разные: у одних настрой на троечку, у других — на 9,5 и другие баллы.

— У меня — твердая 8, — заявил певец.

Он добавил, что до десятки ему не хватает «ложечки оливье» и вручения подарков любимым.

Читайте также: «Счастливого Нового года»: сын принца Гарри и Меган Маркл принял участие в их новом подкасте

Сергей Жуковгруппа «Руки вверх!»Новый год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте