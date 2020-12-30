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Более 55 миллионов обращений поступило в столичный контакт-центр за 2020 год
Фото: Пресс-служба Пожарно-спасательного центра Москвы

Более 55 миллионов обращений поступило в столичный контакт-центр за 2020 год

Анастасия Волоснова

Город

Специалисты общегородского контакт-центра правительства Москвы (ОКЦ) рассказали, с какими звонками обращались к ним москвичи в течение года.

В ОКЦ за 2020 год поступило 55 миллионов обращений, по сравнению с 2019 годом число звонков выросло на 60 процентов.

Специалисты помогают москвичам решать вопросы, связанные с работой органов власти и ЖКХ. Более 22 миллионов звонков поступило в службу поддержки портала мэра и правительства Москвы. Жители столицы интересовались использованием электронного дневника школьника, спрашивали о порталах «Госуслуги» и mos.ru.

— В период пандемии на горячие линии общегородского контакт-центра легла колоссальная нагрузка. Объем звонков весной этого года вырос в десятки раз. Большой объем трафика пришелся на Единую справочную службу правительства Москвы: в пик локдауна, с апреля по июнь, ее операторы приняли более 9,6 миллиона обращений, еще 3,3 миллиона звонков принял робот, — рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

По словам Савицкого, принимать большое количество звонков специалистам помогал виртуальный помощник. Он может распознавать голоса людей даже из метро или шумных общественных мест.

В общегородском контакт-центре для москвичей были открыты более 50 линий и работали более 830 операторов.

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