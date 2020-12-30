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Власти Турции запретили туристам гулять по городам страны в новогоднюю ночь
Фото: facebook.com/hagiasophiamuseum.org.tr

Власти Турции запретили туристам гулять по городам страны в новогоднюю ночь

Кирилл Николаев

В мире

МВД Турции запретило иностранным туристам гулять по городам страны в новогоднюю ночь. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает газета Hürriyet.

Данные меры необходимы в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Запрет действует с 21:00 по московскому времени 31 декабря до 10:00 1 января. Иностранные туристы не смогут выйти на улицы на центральные площади, бульвары и улицы Турции.

В МВД Турции подчеркнули, что полицейские будут патрулировать места возможного скопления людей.

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