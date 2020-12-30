Более десяти пунктов приема хвойных деревьев откроют в Москве

Фото: Анна Быкова

Более чем в десяти местах на природных территориях Москвы можно будет сдать хвойное дерево после праздников в рамках акции «Елочный круговорот». Об этом в среду, 30 декабря, сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».

— Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елочный круговорот» пройдет с 2 января по 20 февраля 2021 года. Пункты приема елей, пихт, сосен и других хвойных откроются в разных районах Москвы, — говорится в сообщении.

Всего на природных территориях будут работать 12 пунктов приема. Отмечается, что хвойное дерево можно будет сдать, только если на нем будут отсутствовать мишура и украшения.

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