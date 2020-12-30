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Мальчик почувствовал себя водителем автобуса Мострансавто
Фото: Пресс-служба Мострансавто

Мальчик почувствовал себя водителем автобуса Мострансавто

Кирилл Николаев

Транспорт

В преддверии новогодних праздников сотрудники подразделения Мострансавто в Балашихе провели для пятилетнего мальчика Михаила Богданова и его родителей интерактивную экскурсию в новеньком ЛиАЗе. Об этом в среду, 30 декабря, рассказали в пресс-службе Мострансавто.

Отмечается, что мальчик часто пользуется маршрутом № 15 от станции Реутово до Москвы. По словам отца ребенка Андрея Богданова, мальчику нравится проговаривать названия остановок.

Экскурсию для ребенка и его родителей провел директор филиала Мострансавто Денис Головко. Мальчик примерил на себя роль водителя автобуса и посидел в кабине ТС большого класса. В преддверии праздника ребенку подарили набор со сладостями.

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