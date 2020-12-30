Суд продлил Майклу Калви на полгода меру пресечения в виде запрета определенных действий

Фигурант дела Baring Vostok Майкл Калви / Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Мещанский суд Москвы продлил основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви меру пресечения в виде запрета определенных действий на 6 месяцев. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил адвокат Сергей Панченко.

— Мещанский суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий для всех фигурантов дела, — цитирует адвоката ТАСС.

Ранее Верховный суд России освободил Майкла Калви из-под домашнего ареста.

Напомним, по версии следствия, Калви и его бизнес-партнер Филипп Дельпаль, а также «иные неустановленные лица» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за сделку об отступном, согласно которой вместо возврата долга кредитной организации были переданы 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной цене 600 тысяч, полагают следователи.

Однако независимая экспертиза пришла к другим выводам. По словам адвокатов фигурантов дела, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов дела вину не признает.

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