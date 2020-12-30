Комендантский час ввели в Латвии на Новый год из-за COVID-19

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Правительство Латвии продлило режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавирусной инфекции до 7 февраля. Об этом сообщили на сайте правительства.

Отмечается, что на Новый год в Латвии будет введен комендантский час. Все граждане должны оставаться дома с 22:00 до 05:00 в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января. Местных жителей убедительно просят не ходить в гости во время новогодних праздников.

Ранее власти Таиланда объявили локдаун из-за коронавирусной инфекции в округе Банг-Ламунг. В курортном городе Паттайя закроют все торговые центры, рестораны, образовательные учреждения, бассейны, парки развлечений, кинотеатры, салоны красоты и массажные студии. Супермаркеты будут работать до 22:00 по московскому времени.

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