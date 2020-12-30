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Сервисная бригада сборной России по лыжным гонкам не пострадала в ДТП
Фото: Khlebnikova Irina

Сервисная бригада сборной России по лыжным гонкам не пострадала в ДТП

Никита Абрамов

Спорт

Лыжников сборной России не было в машине, которая попала в ДТП. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил старший тренер российской сборной страны по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

— Никто не пострадал в ДТП. Все нормально и хорошо. Все закончилось удачно для сервисеров. Они ехали на «Тур де Ски», на границе Швейцарии и Италии машина попала на лед, ее вынесло с дороги. Автомобиль пострадал, но главное, что все ребята в полном здравии и уже приступили к работе, — цитирует тренера РИА Новости.

Уточняется, что в машине находилась только сервисная бригада.

Ранее сообщалось о ДТП на границе Швейцарии и Италии, в которое попал автомобиль с шестью членами сборной России.

Микроавтобус вылетел с трассы и оказался в замерзшем водоеме.

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