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Более 536 тысяч человек в мире заболели COVID-19 за сутки
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Более 536 тысяч человек в мире заболели COVID-19 за сутки

Ксения Монахова

Здоровье

За сутки 563 983 человека заболели коронавирусной инфекцией по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 30 декабря общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло более чем на 11, 7 тысячи.

Всего коронавирусной инфекцией заболели 80 773 033 человека, скончались 1 783 619 инфицированных. Число умерших за сутки возросло на 11 784.

Около 44 процентов заболевших во всем мире за последние 24 часа зафиксировали в Европе — 251 900. В Северной и Южной Америке 236 660 случая COVID-19, в Юго-Восточной Азии — 31 467.

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