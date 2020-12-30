Еще 73 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 73 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 11 209 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в среду, 30 декабря.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что ФМБА получило разрешение на исследования препарата-антидота для лечения COVID-19. Отмечается, что в рамках испытаний планируется изучить безопасность лекарства и его переносимость у здоровых добровольцев.

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