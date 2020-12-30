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Мария Захарова назвала самое красивое место на планете
Мария Захарова сказала, что очень любит Москву / Фото: mid.ru / МИД РФ

Мария Захарова назвала самое красивое место на планете

Юлия Курганова

Общество

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что самым красивым местом в мире считает ночную Москву.

— Ночная Москва, обожаю, — рассказала она в прямом эфире программы «Специальный гость» с Тиной Канделаки на YouTube-канале, отвечая на вопрос о том, какое самое красивое место на планете, которое она очень любит.

Захарова добавила, что ей нравится гулять по столице и ездить на автомобиле, любуясь красотой Москвы.

На вопрос о том, что она сама себе пожелает в наступающем 2021 году, дипломат ответила: «Исполнения желаний, которые пошли бы мне на пользу».

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