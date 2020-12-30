«Чушь собачья»: Киселев — о решении Украины запретить книги авторов из России

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Решение Киева запретить публикацию произведений авторов из России не принесет счастья украинцам. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал журналист и телеведущий Дмитрий Киселев.

Ранее стало известно, что Национальный союз писателей Украины (НСПУ) запретит публикацию книг авторов из тех стран, которые голосованием в ООН и других международных организациях «выступают против территориальной целостности Украины». В список попали 17 государств, среди которых Россия, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Иран, КНДР, Китай и другие. Исключениями являются книги умерших классиков.

— Лев Толстой однозначно выразил свое отношение на тему «Чей Крым?» в своих «Севастопольских рассказах», — напомнил Киселев. — Я призываю всех писателей выразить свое мнение насчет принадлежности Крыма, чтобы было ясно, можно ли их печатать на Украине. Многое станет понятно.

Собеседник «ВМ» пригласил членов НСПУ на полуостров, чтобы они честно выразили отношение к увиденному и сказали, «чей же на самом деле Крым». По мнению журналиста, если «демократия, о которой часто говорят на Украине, что-то значит», Киев не может не признать проведенный в 2014 году референдум.

— Остальные рассуждения о демократии — чушь собачья. Демарши политиков Украины — самообман, который не принесет счастья украинцам. Им надо просто признать реальность и строить нормальные отношения с Россией, — сказал Киселев.

Он заключил, что в действительности никого ближе, чем наша страна, для Украины нет и быть не может.

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