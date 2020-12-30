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«Продажный чиновник»: политолог резко ответил главе МИД Украины на слова о Крыме
Фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым

«Продажный чиновник»: политолог резко ответил главе МИД Украины на слова о Крыме

Олег Сыров

Внешняя политика

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба — это типичный продажный чиновник, действующий в интересах оккупационного антиукраинского режима. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков, комментируя слова главы украинского внешнеполитического ведомства, который заявил, что тема Крыма скоро станет «адской» для России.

— Кулеба не является ответственным лицом. Это типичный продажный чиновник, действующий в интересах оккупационного антиукраинского режима. В 2013 году США объявили войну народу Украины и выиграли ее. В настоящее время Украина управляется извне. Кулеба — один из служителей новой власти. Депутаты, министры и вся киевская власть — ставленники Вашингтона. Они не несут ответственности за свои слова и действия перед народом своей страны. Они просто хотят выслужиться, — заявил политолог.

Кулеба, по словам Маркова, понимает, что в Соединенных Штатах на президентских выборах победил Джозеф Байден, с которым приходят к власти «ястребы», и в фаворе будет антироссийская риторика. Украинский чиновник хочет обратить на себя внимание новых хозяев и понравиться им, уверен политолог. Отсюда, пояснил собеседник «ВМ», и провокационное нелепое заявление, за которым «абсолютно ничего не стоит». Никакого «ада» ни в России, ни в ее части (Крыму), по словам эксперта, Украина устроить не сможет.

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