Фельдшер скорой помощи пострадал в ДТП с четырьмя автомобилями на юге Москвы
Россия, Москва, Ореховый бульвар, 14к3 Карта всех событий
Фельдшер скорой помощи пострадал в аварии, в которой автомобиль медиков столкнулся с тремя легковыми машинами на юге столицы. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что ДТП случилось около дома № 14, корпус 3 по Ореховому бульвару.
В настоящее время причины аварии устанавливаются, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при ДТП на МКАД. Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось на внешней стороне 101-го километра МКАД.
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