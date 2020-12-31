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Фельдшер скорой помощи пострадал в ДТП с четырьмя автомобилями на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Фельдшер скорой помощи пострадал в ДТП с четырьмя автомобилями на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Ореховый бульвар, 14к3 Карта всех событий

Фельдшер скорой помощи пострадал в аварии, в которой автомобиль медиков столкнулся с тремя легковыми машинами на юге столицы. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что ДТП случилось около дома № 14, корпус 3 по Ореховому бульвару.

В настоящее время причины аварии устанавливаются, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при ДТП на МКАД. Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось на внешней стороне 101-го километра МКАД.

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