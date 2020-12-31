Российские космонавты поздравили жителей Земли с Новым годом с борта МКС

Обитатели орбитального дома напомнили, что 2020 год стал юбилейным для МКС/ Фото: Роскосмос

С Новым 2021 годом россиян и жителей всех планеты поздравили космонавты, которые сейчас находятся на расстоянии 400 километров от Земли. Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков обратились ко всем с борта МКС.

— Сегодня мы вместе с вами провожаем 2020 год, ставший серьезным испытанием для всей планеты. Но все мы жители Земли доказали — любая пандемия бессильна, если все человечество объединяется в борьбе за самое главное, что у нас есть — жизнь. Мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе, это самое главное. С Новым годом! — сказали они.

Космонавты напомнили, что 2020 год стал юбилейным для МКС — первый международный экипаж прилетел на станцию ровно 20 лет назад. И с тех пор разные команды космонавтов отметили на МКС 20 новогодних праздников.

Видео с поздравлением опубликовано на сайте Роскосмоса.

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