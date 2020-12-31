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Президент Молдавии Санду заявила о готовности прибыть в Россию на переговоры
Майя Санду указала, что до поездки в Москву намерена нанести визиты в Киев и Брюссель / Фото: flickr.com / Renew Europe

Президент Молдавии Санду заявила о готовности прибыть в Россию на переговоры

Юлия Курганова

Внешняя политика

Президент Молдавии Майя Санду сказала, что готова приехать в Россию для обсуждения важных тем, среди которых экспорт молдавской продукции и приднестровское урегулирование.

— Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта. Поэтому я открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между нашими странами, — сообщила молдавский лидер в среду, 30 декабря, в эфире канала TV8.

Также Санду добавила, что в следующем месяце планирует посетить Украину и Брюссель.

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