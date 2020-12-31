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СМИ: Труп мужчины с телефоном в руках обнаружили в машине в центре Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

СМИ: Труп мужчины с телефоном в руках обнаружили в машине в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Спартаковская площадь Карта всех событий

Тело мужчины в машине обнаружили в центре Москвы. Об этом сообщил в четверг, 31 декабря, источник в правоохранительных органах.

Днем во вторник, 29 декабря, у дома на Спартаковской площади, в автомобиле Kia Spectra, обнаружили тело мужчины. Труп находился на переднем водительском сидении, в руках был смартфон. На теле были видны следы крови.

Отмечается, что на момент обнаружения мужчина был мертв около суток.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что умерший был жильцом указанного дома, ему было 29 лет.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего, сообщаетагентство «Москва».

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