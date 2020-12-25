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Задержан мужчина, выстреливший в голову своей бывшей жене на западе Москвы
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Задержан мужчина, выстреливший в голову своей бывшей жене на западе Москвы

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, Беловежская улица Карта всех событий

В столице задержан подозреваемый в покушении на убийство своей бывшей жены. Об этом старший помощник руководителя главного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила в пятницу, 25 декабря.

— Следствием совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска установлено местонахождение подозреваемого 1979 года рождения, — сказала представитель Следкома, добавив, что мужчина задержан.

В ближайшее время подозреваемого доставят на допрос. Расследование инцидента продолжается, передает РИА Новости со ссылкой на столичный главк СК.

Напомним, 23 декабря мужчина попытался убить свою экс-супругу, выстрелив ей в голову возле дома на Беловежской улице в Москве. Женщина выжила, ее госпитализировали, в настоящее время ей оказывают медпомощь. На злоумышленника завели дело по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».

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