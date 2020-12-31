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Завершено благоустройство улиц, прилегающих к Киевскому вокзалу
Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

Завершено благоустройство улиц, прилегающих к Киевскому вокзалу

Василиса Чернявская 

Город

В столичном районе Дорогомилово завершены основные работы по благоустройству улиц, прилегающих к Киевскому вокзалу. Как рассказал в четверг, 31 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков, работы в этом году велись на набережной Тараса Шевченко — от Новоарбатского моста до Бородинского, Бережковской набережной — от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого, Украинском бульваре — от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской, 1-й и 2-й Бородинских улиц.

По его словам, основная задача — раскрыть потенциал территории в районе Киевского вокзала, сделать ее более комфортной как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает или отправляется с Киевского вокзала, работает в многочисленных офисах и торговых центрах.

Заммэра напомнил, что благоустройство набережных — одно из приоритетных направлений, более 30 из них после проведенных работ стали любимыми местами отдыха горожан. На набережной от Новоарбатского до Бородинского моста разместятся детские площадки и места отдыха, напротив Киевского вокзала ремонтируется причальная зона.

— В рамках благоустройства на набережной Тараса Шевченко обустроили велодорожку протяженностью 660 метров и шириной два метра, — рассказал Петр Бирюков. — Еще одна велодорожка протяженностью 374 метра появилась на Бережковской набережной.

На Украинском бульваре, набережных Тараса Шевченко и Бережковской реализован проект «чистое небо» — все воздушные кабельные линии убрали под землю.

Заммэра сообщил, что в результате проведенных работ в районе Дорогомилово появились новые широкие тротуары, в следующем году будут оборудованы одна спортивная и три детские площадки. Установили 448 новых фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными лампами.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках благоустройства установлены два новых остановочных павильона, в которых можно не только комфортно подождать автобус, но и зарядить мобильный телефон, подключиться к Wi-Fi.

В 2021 году в районе Дорогомилово запланированы работы по высадке 120 деревьев и двух тысяч кустарников, установке малых архитектурных форм.

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