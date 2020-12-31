В Совфеде жестко ответили на слова главы украинского МИД о Крыме

Фото: Из личного архива Варвары Болондаевой

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма «адской» для России.

По словам Сергея Цекова, постоянные угрозы из уст разных украинских политических деятелей адресованы не совсем адекватной части украинского народа.

— Я имею в виду националистов, прежде всего, которые взяли верх на Украине. И фактически Кулеба и многие из тех, кто сегодня находится в окружении Зеленского, они находятся на услужении именно у этих граждан Украины, — сказал он в беседе с Пятым каналом.

Сенатор добавил, что чиновники на Украине уже создали адские условия для жителей, а сделать адской жизнь в России из-за Крыма им уже не удастся.

Помимо этого, Сергей Цеков добавил, что такими высказываниями Дмитрий Кулеба выполняет приказы из-за рубежа, в том числе из США.

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