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Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Кирилл Николаев

Город

Облачная погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь. Об этом в четверг, 31 декабря, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температура воздуха составит от нуля до минус одного градуса. В новогоднюю ночь в столице прогнозируется мокрый снег, возможна гололедица, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в четверг, 31 декабря, в столице ожидается облачная погода. Временами будет идти снег с дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

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