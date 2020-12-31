Беременная Кети Топурия исполнила танец у новогодней елки

Фото: https://www.instagram.com/keti_one_official/?hl=ru

Беременная певица Кети Топурия исполнила танец у новогодней елки. Соответствующее видео появилось в Instagram-stories артистки.

На кадрах видно, как певица у себя дома кружится вокруг новогодней елки. При этом Топурия исполняет популярную композицию Last Christmas.

Напомним, в ноябре Кети Топурия официально зарегистрировала свои отношения с бизнесменом Львом Деньговым, с которым она встречалась с 2018 года. Первым мужем певицы был предприниматель Лев Гейхман. Их брак длился четыре года. У бывших супругов есть общая дочь Оливия.

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