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«Потеряла много людей»: Цымбалюк-Романовская рассказала о главных потрясениях 2020 года
@vitalinaromanovskaya / Фотография из официального аккаунта Виталины Цымбалюк-Романовской в Instagram

«Потеряла много людей»: Цымбалюк-Романовская рассказала о главных потрясениях 2020 года

Рафаэль Залян

Звезды

Новый год — это семейное торжество, которое нужно отмечать в кругу родных. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила пианистка и экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.

По ее словам, нет ничего лучше, чем веселые посиделки с родными:

— Я обожаю Новый год, это самый мой любимый праздник из всех. Традиционно я буду его справлять со своими родителями. Мы все собираемся, готовим угощения, а потом под бой курантов провожаем старый год и встречаем новый, — сказала пианистка.

Собеседница «ВМ» призналась, что для нее уходящий год оказался очень сложным. По ее словам, она потеряла много хороших и близких людей.

— Но расстраиваться не хочется, поскольку нужно верить, что лучшее впереди. Я очень люблю украшать елку и дом гирляндами и мишурой. Это мне придает сил и желания жить и творить дальше.

Знаменитая пианистка отметила, что впервые за долгие годы ей хочется продолжать свою музыкальную деятельность и в ее планах записать несколько альбомов с произведениями.

— Еще я очень люблю наряжаться на Новый год. В этот раз у меня будет нежное платье бежевого цвета с серебряными узорами. Хочу блистать в праздник, — добавила Цымбалюк-Романовская.

Собеседница «ВМ» выразила надежду, что 2021 год будет намного благоприятнее для человечества, чем 2020-й.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяНовый год
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