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Статуя быка появилась у станции метро «Спортивная» в преддверии Нового года
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Статуя быка появилась у станции метро «Спортивная» в преддверии Нового года

Ростислав Зубков

Транспорт

Символ 2021 года в виде быка появился у вестибюля станции метро «Спортивная». Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, на своем посту бык сменит белую крысу (символ уходящего года).

— Таймер обратного отсчета на бычке подскажет, когда наступит Новый год, — указано в сообщении Дептранса в его Telegram-канале.

Власти пожелали горожанам, чтобы благородный бык принес много счастья и помог в достижении целей.

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