РЖД заявили о штатной работе поездов на фоне ледяного дождя
В Московском регионе поезда ходят штатно, несмотря на непогоду. Об этом пресс-служба РЖД заявила в четверг, 31 декабря.
Ранее в столице и Подмосковье выпали осадки в виде ледяного дождя. Из-за этого были задержаны десятки рейсов в аэропортах Москвы.
Неблагоприятные метеорологические условия, однако, никак не отразились на работе поездов.
— В Московском регионе все поезда идут по графику, без задержек, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения РЖД.
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