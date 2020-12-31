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РЖД заявили о штатной работе поездов на фоне ледяного дождя
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

РЖД заявили о штатной работе поездов на фоне ледяного дождя

Ростислав Зубков

Транспорт

В Московском регионе поезда ходят штатно, несмотря на непогоду. Об этом пресс-служба РЖД заявила в четверг, 31 декабря.

Ранее в столице и Подмосковье выпали осадки в виде ледяного дождя. Из-за этого были задержаны десятки рейсов в аэропортах Москвы.

Неблагоприятные метеорологические условия, однако, никак не отразились на работе поездов.

— В Московском регионе все поезда идут по графику, без задержек, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения РЖД.

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