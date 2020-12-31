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Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе после проблем из-за ледяного дождя
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе после проблем из-за ледяного дождя

Ростислав Зубков

Транспорт

Столичный аэропорт Домодедово возобновил работу обеих взлетно-посадочных полос. Об этом заявила пресс-служба воздушной гавани.

Ранее проблемы создал ледяной дождь, из-за которого днем 31 декабря пришлось на время ограничить работу двух ВПП. В результате график вылета и прилета рейсов изменился.

— В 13:20 возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос. Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления, — цитирует РИА Новости обновление от Домодедова.

Перевозчик добавил, что в аэропорт вернулись 30 из 40 рейсов, которые уходили на запасные аэродромы из-за непогоды.

За чуть больше чем пять часов из Домодедова вылетели 52 рейса, еще 43 жду отправления. До конца дня планируется обслужить 217 вылетающих рейсов, добавили в авиагавани.

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