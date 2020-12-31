Ксения Бородина назвала 2020 год «красивым, но с уродской начинкой»
От уходящего 2020 года многие ждали перемен в лучшую сторону, но он принес пандемию коронавируса. Такие итоги подвела телеведущая Ксения Бородина.
— Я не люблю високосный год, он всегда что-то забирает! Всегда лишает чего-то! Пусть 2020-й уходит со своей красивой цифрой, но такой уродской начинкой! — написала она в Instagram.
Актриса выразила надежду, что в 2021 году сбудутся все планы, уйдут болезни и горе, а люди и мир подобреют.
Также Бородина призналась, что 2020 год она и ее близкие встретили в Китае, откуда пришел коронавирус. Тогда, вспоминает телеведущая, никто еще не знал об инфекции, однако ее посетило некое тревожное предчувствие.
— Когда наступило 24:00, все обняли друг друга и поздравили, я вышла в дамскую комнату и начала там плакать, сама не поняла, с чего вдруг... Меня прям пробило, — заявила актриса.
Вскоре после этих событий «всех закрыли», добавила она.
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